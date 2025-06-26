CAIRE Fiyatı (CAIRE)
Bugün için canlı CAIRE (CAIRE) fiyatı, 0,00418106 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 87,80K USD. CAIRE / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
CAIRE Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki CAIRE fiyat değişimi -%30,29
- Dolaşımdaki arz: 21,00M USD.
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Gün içerisinde, CAIRE / USD fiyat değişimi, $ -0,001817389045792565.
Son 30 gün içerisinde, CAIRE / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, CAIRE / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, CAIRE / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,001817389045792565
|-%30,29
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel CAIRE fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,60
-%30,29
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
CAIRE (C.A.I.R.E. – EQ42) is an on-chain mental health protocol focused on building accessible, AI-assisted telepsychiatry services for the decentralized world. The project leverages blockchain transparency and token-based governance to offer mental wellness tools, community-driven support, and long-term care solutions without centralized gatekeeping. Through $CAIRE, users can interact with emotional AI agents, participate in mental health campaigns, and contribute to a collective healing ecosystem. With over 33% of supply locked and a growing endorsement base, CAIRE is designed for sustainability, trust, and real-world impact. Our mission is to reduce stigma, increase access to emotional care, and pioneer the future of on-chain emotional intelligence.S
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|1 CAIRE / GBP
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|1 CAIRE / EUR
€0,003553901
|1 CAIRE / USD
$0,00418106
|1 CAIRE / MYR
RM0,0176440732
|1 CAIRE / TRY
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|1 CAIRE / JPY
¥0,6028670414
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|1 CAIRE / IDR
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|1 CAIRE / KRW
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|1 CAIRE / PHP
₱0,2367734278
|1 CAIRE / EGP
￡E.0,208634894
|1 CAIRE / BRL
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|1 CAIRE / CAD
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|1 CAIRE / NGN
₦6,452211792
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₴0,1728450204
|1 CAIRE / VES
Bs0,4390113
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Rs1,1860831008
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₸2,1540403014
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