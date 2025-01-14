Cedar the Goat Fiyatı (CEDAR)
Bugün için canlı Cedar the Goat (CEDAR) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 126.83K USD. CEDAR / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Cedar the Goat Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 46.07K USD
- Gün içindeki Cedar the Goat fiyat değişimi +117.23%
- Dolaşımdaki arz: 999.53M USD.
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Gün içerisinde, Cedar the Goat / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Cedar the Goat / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Cedar the Goat / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Cedar the Goat / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+117.23%
|30 Gün
|$ 0
|-26.82%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Cedar the Goat fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-8.40%
+117.23%
+32.28%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
In 2022, a young Californian girl’s pet goat, Cedar, was auctioned at a fair. When the family tried to save him, sheriff’s deputies tracked him down and took him back to be slaughtered, sparking public outrage over animal rights and officials’ actions. Cedar the Goat is on a quest to ensure no voice - human or animal - goes unheard. This goat is ready to take on the establishment, embodying the idea that resilience and freedom should be accessible to all.
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