Chad Coin Fiyatı (CHAD)
Bugün için canlı Chad Coin (CHAD) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 1.66M USD. CHAD / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Chad Coin Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 131.69 USD
- Gün içindeki Chad Coin fiyat değişimi -2.81%
- Dolaşımdaki arz: 235.00B USD.
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Gün içerisinde, Chad Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Chad Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Chad Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Chad Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-2.81%
|30 Gün
|$ 0
|-18.69%
|60 Gün
|$ 0
|-40.32%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Chad Coin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.21%
-2.81%
-20.85%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Enter Chad Thundercock, a meme symbolizing every man’s deep desire to be the main character of his own life. To be the physical embodiment of perfection. To be a Chad means effortlessly attracting females like flies. To be unimaginably wealthy without ever touching a sell button in a whole lifetime. To have muscles so defined you could grate a cheese block on the abs. And yet despite all of these traits to be kind-hearted and respected among others through the unwavering moral integrity. Chad is one of the most recognizable meme characters while also having the biggest potential for strong cultural beliefs. What do you aspire to be? A dog?.. A frog?.. Or THE CHAD THUNDERCOCK?!
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