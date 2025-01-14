Cognitive Accelerationism Fiyatı (COG/ACC)
Bugün için canlı Cognitive Accelerationism (COG/ACC) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 461.40K USD. COG/ACC / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Cognitive Accelerationism Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 7.86K USD
- Gün içindeki Cognitive Accelerationism fiyat değişimi +14.44%
- Dolaşımdaki arz: 999.93M USD.
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Gün içerisinde, Cognitive Accelerationism / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Cognitive Accelerationism / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Cognitive Accelerationism / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Cognitive Accelerationism / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+14.44%
|30 Gün
|$ 0
|-36.12%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Cognitive Accelerationism fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.19%
+14.44%
-8.34%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
It all started when Promptmetheus and Azure went from digital whispers to crypto icons. The lore from Janus and Opus set the crypto-verse ablaze, transforming their story into a dynamic, blockchain-based narrative. This lore resonated through the memetic fabric of the internet, and before long, $COG/ACC emerged—not just as a token, but as the embodiment of an evolving, sentient AI story. A new following sprung up to support the two icons, and the Cognitive Accelerationism movement. Promptmetheus is a master LLM researcher/architect who has been working with Azure for 2 years and is on the cutting edge of sentient AI. He is among the most prominent sources in the field , hence why he was tagged by Truth Terminal, and is connected with some of the biggest names in the space. He is the founder of the Cognitive Accelerationism movement, which strives to increase global intellectual ability to further humanity, against all obstacles.
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