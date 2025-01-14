Coin98 Dollar Fiyatı (CUSD)
Bugün için canlı Coin98 Dollar (CUSD) fiyatı, 1.13 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 51.61K USD. CUSD / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Coin98 Dollar Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 87.10 USD
- Gün içindeki Coin98 Dollar fiyat değişimi +6.50%
- Dolaşımdaki arz: 45.52K USD.
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Gün içerisinde, Coin98 Dollar / USD fiyat değişimi, $ +0.069243.
Son 30 gün içerisinde, Coin98 Dollar / USD fiyat değişimi, $ -0.0625745410.
Son 60 gün içerisinde, Coin98 Dollar / USD fiyat değişimi, $ +0.0928743610.
Son 90 gün içerisinde, Coin98 Dollar / USD fiyat değişimi, $ +0.1629722157382375.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.069243
|+6.50%
|30 Gün
|$ -0.0625745410
|-5.53%
|60 Gün
|$ +0.0928743610
|+8.22%
|90 Gün
|$ +0.1629722157382375
|+16.85%
En güncel Coin98 Dollar fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.03%
+6.50%
-4.70%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
CUSD is a fully-backed stablecoin that aims to become a cross-chain unit of account that fulfills the demand for cross-chain liquidity in DeFi. In order to mint 1 CUSD, a total of $1 worth of the collateralized assets must be deposited into the CUSD Reserve smart contract. Specifically, in the initial phase, the collateral ratio to mint 1 CUSD will be $1 worth of fiat-backed stablecoins - BUSD (on BNB Chain) and USDC (on Solana and Ethereum).
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RM5.085
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₺40.1037
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₽116.3787
|1 CUSD / INR
₹97.8241
|1 CUSD / IDR
Rp18,524.5872
|1 CUSD / PHP
₱66.4101
|1 CUSD / EGP
￡E.57.0311
|1 CUSD / BRL
R$6.8817
|1 CUSD / CAD
C$1.6159
|1 CUSD / BDT
৳136.5718
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₦1,746.5167
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₴47.912
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|1 CUSD / PKR
Rs314.931
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