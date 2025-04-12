CoinDesk DeFi Select Index Fiyatı (DFX)
Bugün için canlı CoinDesk DeFi Select Index (DFX) fiyatı, 1.15 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 51.12K USD. DFX / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
CoinDesk DeFi Select Index Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki CoinDesk DeFi Select Index fiyat değişimi +7.30%
- Dolaşımdaki arz: 44.49K USD.
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Gün içerisinde, CoinDesk DeFi Select Index / USD fiyat değişimi, $ +0.078264.
Son 30 gün içerisinde, CoinDesk DeFi Select Index / USD fiyat değişimi, $ -0.0819790150.
Son 60 gün içerisinde, CoinDesk DeFi Select Index / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, CoinDesk DeFi Select Index / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.078264
|+7.30%
|30 Gün
|$ -0.0819790150
|-7.12%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel CoinDesk DeFi Select Index fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.73%
+7.30%
-6.20%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The CoinDesk DeFi Select Index DTF tracks the CoinDesk DeFi Select Index (DFX), designed to measure the market capitalization weighted performance of some of the largest and most liquid digital assets classified in the Decentralized Finance (“DeFi”) Sector that meet certain trading and custody requirements. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. DFX is an Index DTF deployed and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs.
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