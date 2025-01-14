COMDEX Fiyatı (CMDX)
Bugün için canlı COMDEX (CMDX) fiyatı, 0.00454035 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 829.71K USD. CMDX / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
COMDEX Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 438.98 USD
- Gün içindeki COMDEX fiyat değişimi -4.84%
- Dolaşımdaki arz: 182.72M USD.
MEXC'deki CMDX / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, CMDX fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, COMDEX / USD fiyat değişimi, $ -0.000231148188026621.
Son 30 gün içerisinde, COMDEX / USD fiyat değişimi, $ -0.0004511337.
Son 60 gün içerisinde, COMDEX / USD fiyat değişimi, $ +0.0027225727.
Son 90 gün içerisinde, COMDEX / USD fiyat değişimi, $ -0.000711699686378009.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.000231148188026621
|-4.84%
|30 Gün
|$ -0.0004511337
|-9.93%
|60 Gün
|$ +0.0027225727
|+59.96%
|90 Gün
|$ -0.000711699686378009
|-13.55%
En güncel COMDEX fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.35%
-4.84%
-17.52%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What is the project about? Comdex is an interchain DeFi infrastructure layer housing a suite of composable solutions on-chain. What can your token be used for? $CMDX token functions – usage as gas fees, Staking, Governance, Collateralization, LP rewards Comdex dApps 1. cSwap_DEX – - Decentralized exchange to swap/ trade, and farm tokens - It uses AMM liquidity pools that brings cross-chain markets and limit orders. - At present: 25 pools are Live with 14+ 2 tokens - Unique concept of Master & Child pools - Liquidity only in child pools are incentivized thru external rewards & Equal Liquidity in master & child pools are incentivized thru internal and external rewards 2. Harbor Protocol / Composite Money $CMST stablecoin – - $CMST is an over-collateralized stablecoin backed by Interchain assets - Harbor protocol, the platform to mint $CMST - $HARBOR, governance token of $CMST - HARBOR, not used as collateral to mint $CMST to maintain solvency 3. Commodo – IBC native lending and borrowing platform - It introduces the concept of isolated money markets with bridged assets - it limits the pairings to the bridged assets, allowing for single lending pair to concentrate liquidity and reduce risks
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 CMDX / AUD
A$0.0073099635
|1 CMDX / GBP
￡0.0036776835
|1 CMDX / EUR
€0.0044041395
|1 CMDX / USD
$0.00454035
|1 CMDX / MYR
RM0.020431575
|1 CMDX / TRY
₺0.1611370215
|1 CMDX / JPY
¥0.715014318
|1 CMDX / RUB
₽0.4665209625
|1 CMDX / INR
₹0.394556415
|1 CMDX / IDR
Rp74.431955304
|1 CMDX / PHP
₱0.2662007205
|1 CMDX / EGP
￡E.0.2293330785
|1 CMDX / BRL
R$0.0276507315
|1 CMDX / CAD
C$0.0064927005
|1 CMDX / BDT
৳0.5518795425
|1 CMDX / NGN
₦7.039267833
|1 CMDX / UAH
₴0.19251084
|1 CMDX / VES
Bs0.24063855
|1 CMDX / PKR
Rs1.265395545
|1 CMDX / KZT
₸2.411198271
|1 CMDX / THB
฿0.157550145
|1 CMDX / TWD
NT$0.150194778
|1 CMDX / CHF
Fr0.0041317185
|1 CMDX / HKD
HK$0.035323923
|1 CMDX / MAD
.د.م0.0458121315