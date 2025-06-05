Crestal Nation Fiyatı (NATION)
Bugün için canlı Crestal Nation (NATION) fiyatı, 0,00123057 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 6,21M USD. NATION / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Crestal Nation Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Crestal Nation fiyat değişimi +%38,71
- Dolaşımdaki arz: 5,04B USD.
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Gün içerisinde, Crestal Nation / USD fiyat değişimi, $ +0,00034344.
Son 30 gün içerisinde, Crestal Nation / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Crestal Nation / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Crestal Nation / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,00034344
|+%38,71
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Crestal Nation fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%8,01
+%38,71
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Nation is a platform for creating autonomous AI agents that act as freelancers, tokenized, revenue-generating workers that users can launch, own, and monetize with no coding skills. These agents can offer real services (e.g. scheduling, outreach, analysis) and operate 24/7 as independent economic actors. Nation enables a new form of digital labor where anyone can participate in the AI economy not just as a user, but as an owner.
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|1 NATION / VND
₫32,38244955
|1 NATION / AUD
A$0,0018827721
|1 NATION / GBP
￡0,0008983161
|1 NATION / EUR
€0,0010705959
|1 NATION / USD
$0,00123057
|1 NATION / MYR
RM0,0052053111
|1 NATION / TRY
₺0,0483737067
|1 NATION / JPY
¥0,1758361473
|1 NATION / RUB
₽0,0975226725
|1 NATION / INR
₹0,1056444345
|1 NATION / IDR
Rp20,1732754608
|1 NATION / KRW
₩1,6696989045
|1 NATION / PHP
₱0,0684319977
|1 NATION / EGP
￡E.0,0611101062
|1 NATION / BRL
R$0,0069281091
|1 NATION / CAD
C$0,0016735752
|1 NATION / BDT
৳0,1503018198
|1 NATION / NGN
₦1,9440175689
|1 NATION / UAH
₴0,0509825151
|1 NATION / VES
Bs0,11936529
|1 NATION / PKR
Rs0,34702074
|1 NATION / KZT
₸0,627836814
|1 NATION / THB
฿0,0400550535
|1 NATION / TWD
NT$0,0367817373
|1 NATION / AED
د.إ0,0045161919
|1 NATION / CHF
Fr0,0009967617
|1 NATION / HKD
HK$0,0096476688
|1 NATION / MAD
.د.م0,0113089383
|1 NATION / MXN
$0,0236146383