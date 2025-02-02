Crypto Bro Fiyatı (LARRY)
Bugün için canlı Crypto Bro (LARRY) fiyatı, 0.00477614 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 4.78M USD. LARRY / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Crypto Bro Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.21M USD
- Gün içindeki Crypto Bro fiyat değişimi -23.46%
- Dolaşımdaki arz: 1.00B USD.
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Gün içerisinde, Crypto Bro / USD fiyat değişimi, $ -0.001464669947759034.
Son 30 gün içerisinde, Crypto Bro / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Crypto Bro / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Crypto Bro / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.001464669947759034
|-23.46%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Crypto Bro fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+1.35%
-23.46%
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
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|1 LARRY / AUD
A$0.007641824
|1 LARRY / GBP
￡0.003820912
|1 LARRY / EUR
€0.0045850944
|1 LARRY / USD
$0.00477614
|1 LARRY / MYR
RM0.021253823
|1 LARRY / TRY
₺0.170508198
|1 LARRY / JPY
¥0.7411614052
|1 LARRY / RUB
₽0.4707841198
|1 LARRY / INR
₹0.4140435766
|1 LARRY / IDR
Rp78.2973645216
|1 LARRY / PHP
₱0.2790220988
|1 LARRY / EGP
￡E.0.2398577508
|1 LARRY / BRL
R$0.0278926576
|1 LARRY / CAD
C$0.006925403
|1 LARRY / BDT
৳0.583166694
|1 LARRY / NGN
₦7.3819542226
|1 LARRY / UAH
₴0.199403845
|1 LARRY / VES
Bs0.27701612
|1 LARRY / PKR
Rs1.333737095
|1 LARRY / KZT
₸2.4785300916
|1 LARRY / THB
฿0.161433532
|1 LARRY / TWD
NT$0.1573260516
|1 LARRY / CHF
Fr0.0043462874
|1 LARRY / HKD
HK$0.0372061306
|1 LARRY / MAD
.د.م0.048000207