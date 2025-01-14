DaTa eXchange DTX Logosu

DaTa eXchange DTX Fiyatı (DTX)

USD

DaTa eXchange DTX (DTX) Canlı Fiyat Grafiği

$0.00449725
$0.00449725$0.00449725
+33.80%(1D)

Bugünkü DaTa eXchange DTX (DTX) Fiyatı

Bugün için canlı DaTa eXchange DTX (DTX) fiyatı, 0.00449725 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 1.01M USD. DTX / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
DaTa eXchange DTX Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 3.43K USD
- Gün içindeki DaTa eXchange DTX fiyat değişimi +33.82%
- Dolaşımdaki arz: 225.00M USD.

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USD Bazında DaTa eXchange DTX (DTX) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, DaTa eXchange DTX / USD fiyat değişimi, $ +0.00113651.
Son 30 gün içerisinde, DaTa eXchange DTX / USD fiyat değişimi, $ +0.0015013479.
Son 60 gün içerisinde, DaTa eXchange DTX / USD fiyat değişimi, $ +0.0059772981.
Son 90 gün içerisinde, DaTa eXchange DTX / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0.00113651+33.82%
30 Gün$ +0.0015013479+33.38%
60 Gün$ +0.0059772981+132.91%
90 Gün$ 0--

DaTa eXchange DTX (DTX) Fiyat Analizi

En güncel DaTa eXchange DTX fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0.00334906
$ 0.00334906$ 0.00334906

$ 0.00450954
$ 0.00450954$ 0.00450954

$ 0.191462
$ 0.191462$ 0.191462

-0.15%

+33.82%

-3.44%

DaTa eXchange DTX (DTX) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 1.01M
$ 1.01M$ 1.01M

$ 3.43K
$ 3.43K$ 3.43K

225.00M
225.00M 225.00M

DaTa eXchange DTX (DTX) Nedir?

As a decentralised marketplace for IoT sensor data using Blockchain technology, Databroker DAO enables sensor owners to turn generated data into revenue streams. This will open up a wealth of opportunities for various industries. Data will be used and become more effective.

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DaTa eXchange DTX (DTX) Kaynağı

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DTX Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 DTX / AUD
A$0.0072405725
1 DTX / GBP
0.0036427725
1 DTX / EUR
0.0043623325
1 DTX / USD
$0.00449725
1 DTX / MYR
RM0.020237625
1 DTX / TRY
0.1596074025
1 DTX / JPY
¥0.7080920125
1 DTX / RUB
0.462047465
1 DTX / INR
0.3902263825
1 DTX / IDR
Rp73.72539804
1 DTX / PHP
0.2636737675
1 DTX / EGP
￡E.0.2271560975
1 DTX / BRL
R$0.0273882525
1 DTX / CAD
C$0.0064310675
1 DTX / BDT
0.5466407375
1 DTX / NGN
6.972446455
1 DTX / UAH
0.1906834
1 DTX / VES
Bs0.23835425
1 DTX / PKR
Rs1.253383575
1 DTX / KZT
2.388309585
1 DTX / THB
฿0.156054575
1 DTX / TWD
NT$0.14876903
1 DTX / CHF
Fr0.0040924975
1 DTX / HKD
HK$0.034988605
1 DTX / MAD
.د.م0.0453772525