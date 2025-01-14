Dejitaru Shirudo Fiyatı (SHIELD)
Bugün için canlı Dejitaru Shirudo (SHIELD) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 83.79K USD. SHIELD / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Dejitaru Shirudo Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 29.20 USD
- Gün içindeki Dejitaru Shirudo fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 1.00B USD.
MEXC'deki SHIELD / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, SHIELD fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Dejitaru Shirudo / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Dejitaru Shirudo / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Dejitaru Shirudo / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Dejitaru Shirudo / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0
|-15.12%
|60 Gün
|$ 0
|-2.03%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Dejitaru Shirudo fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
--
-2.45%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Dejitaru Shirudo ($SHIELD) is a decentralized community part of the Dejitaru TSUKA ecosystem. It is centered around meditation, research, and enlightenment. TSUKA is the digital handle to the blade that will save DeFi, and SHIRUDO is the digital shield. The developer of Shirudo communicates through etherscan to give the community clues and provides insightful words of wisdom. Shirudo’s main purpose is to help organize the world through the pursuit of faith and lead us into true decentralization.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 SHIELD / AUD
A$--
|1 SHIELD / GBP
￡--
|1 SHIELD / EUR
€--
|1 SHIELD / USD
$--
|1 SHIELD / MYR
RM--
|1 SHIELD / TRY
₺--
|1 SHIELD / JPY
¥--
|1 SHIELD / RUB
₽--
|1 SHIELD / INR
₹--
|1 SHIELD / IDR
Rp--
|1 SHIELD / PHP
₱--
|1 SHIELD / EGP
￡E.--
|1 SHIELD / BRL
R$--
|1 SHIELD / CAD
C$--
|1 SHIELD / BDT
৳--
|1 SHIELD / NGN
₦--
|1 SHIELD / UAH
₴--
|1 SHIELD / VES
Bs--
|1 SHIELD / PKR
Rs--
|1 SHIELD / KZT
₸--
|1 SHIELD / THB
฿--
|1 SHIELD / TWD
NT$--
|1 SHIELD / CHF
Fr--
|1 SHIELD / HKD
HK$--
|1 SHIELD / MAD
.د.م--