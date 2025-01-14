DeMi Fiyatı (DEMI)
Bugün için canlı DeMi (DEMI) fiyatı, 1.53 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 3.15M USD. DEMI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
DeMi Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 3.66K USD
- Gün içindeki DeMi fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 2.05M USD.
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Gün içerisinde, DeMi / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, DeMi / USD fiyat değişimi, $ -0.0018734850.
Son 60 gün içerisinde, DeMi / USD fiyat değişimi, $ +0.1249339860.
Son 90 gün içerisinde, DeMi / USD fiyat değişimi, $ +0.1009026942801485.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ -0.0018734850
|-0.12%
|60 Gün
|$ +0.1249339860
|+8.17%
|90 Gün
|$ +0.1009026942801485
|+7.06%
En güncel DeMi fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-0.48%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
DEMI is a token that allows you to receive a daily reward in BTC from actually working mining equipment.
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|1 DEMI / AUD
A$2.4633
|1 DEMI / GBP
￡1.2393
|1 DEMI / EUR
€1.4841
|1 DEMI / USD
$1.53
|1 DEMI / MYR
RM6.885
|1 DEMI / TRY
₺54.2997
|1 DEMI / JPY
¥240.975
|1 DEMI / RUB
₽157.2075
|1 DEMI / INR
₹132.5592
|1 DEMI / IDR
Rp25,081.9632
|1 DEMI / PHP
₱89.7039
|1 DEMI / EGP
￡E.77.2803
|1 DEMI / BRL
R$9.3177
|1 DEMI / CAD
C$2.1879
|1 DEMI / BDT
৳185.9715
|1 DEMI / NGN
₦2,372.0814
|1 DEMI / UAH
₴64.872
|1 DEMI / VES
Bs81.09
|1 DEMI / PKR
Rs426.411
|1 DEMI / KZT
₸812.5218
|1 DEMI / THB
฿53.0604
|1 DEMI / TWD
NT$50.6277
|1 DEMI / CHF
Fr1.3923
|1 DEMI / HKD
HK$11.9034
|1 DEMI / MAD
.د.م15.4377