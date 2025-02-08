Dony Montana Fiyatı (DOMO)
Bugün için canlı Dony Montana (DOMO) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 21.94K USD. DOMO / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Dony Montana Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.36K USD
- Gün içindeki Dony Montana fiyat değişimi -14.62%
- Dolaşımdaki arz: 935.27M USD.
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Gün içerisinde, Dony Montana / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Dony Montana / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Dony Montana / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Dony Montana / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-14.62%
|30 Gün
|$ 0
|-33.15%
|60 Gün
|$ 0
|-48.66%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Dony Montana fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.16%
-14.62%
-42.31%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Dony Montana - Meme Dony Montana stood at the podium, his piercing eyes scanning the sea of reporters and supporters gathered before him. The room buzzed with anticipation. He adjusted the microphone and began to speak with a voice full of conviction. Ladies and gentlemen, we need a leader who understands the value of hard work, who knows how to turn challenges into opportunities. I am that leader. We need to bring back our wealth and create opportunities for every investor. My plan will do that.
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