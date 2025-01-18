Drop Staked TIA Fiyatı (DTIA)
Bugün için canlı Drop Staked TIA (DTIA) fiyatı, 5.39 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 1.41M USD. DTIA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Drop Staked TIA Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 68.18K USD
- Gün içindeki Drop Staked TIA fiyat değişimi +8.35%
- Dolaşımdaki arz: 261.34K USD.
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Gün içerisinde, Drop Staked TIA / USD fiyat değişimi, $ +0.415243.
Son 30 gün içerisinde, Drop Staked TIA / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Drop Staked TIA / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Drop Staked TIA / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.415243
|+8.35%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Drop Staked TIA fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.60%
+8.35%
+16.36%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Drop is a liquid staking protocol for Interchain assets backed by Lido and built on Neutron. Led by ex-Lido and P2P contributors, Drop is on a mission to strengthen the economic viability of sovereign blockchain economies by transforming stagnant, traditionally staked capital into flowing streams of opportunity. Built as an Integrated Application on Neutron, Drop benefits from deep integrations with DeFi partners to give users the best yield and UX. Drop allows a user to liquid-stake various Interchain assets (such as ATOM, TIA, etc.) and provides a huge variety of highly efficient use cases for the assets, coming from a deeply integrated DeFi ecosystem.
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