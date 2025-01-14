Drunk Chicken Centipede Fiyatı (DCC)
Bugün için canlı Drunk Chicken Centipede (DCC) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 23.47K USD. DCC / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Drunk Chicken Centipede Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 6.43K USD
- Gün içindeki Drunk Chicken Centipede fiyat değişimi +27.35%
- Dolaşımdaki arz: 999.90M USD.
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Gün içerisinde, Drunk Chicken Centipede / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Drunk Chicken Centipede / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Drunk Chicken Centipede / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Drunk Chicken Centipede / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+27.35%
|30 Gün
|$ 0
|-18.38%
|60 Gün
|$ 0
|-39.58%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Drunk Chicken Centipede fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.16%
+27.35%
+18.02%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Thou shalt not jeet: for selling in panic is to forsake the long-term blessings of the Chicken Centipede. -Thou shalt not waste beer: for each drop spilled is a lost transaction. -Honor thy blockchain and thy fellow hodlers. -Thou shalt not covet thy neighbor's tokens, unless they're offering a trade. -Thou shalt not bear false witness against thy memecoin's value. The Sacred Sip: Life begins with the first sip of beer, for it is the nectar of the gods, delivered through the divine beak of the Chicken Centipede. The Cluck of Communion: Followers must gather at the 'Coop of Cheers' every Sunday, or 'Cluckday', to share in the communal drinking of beer, celebrating the unity of all drinkers. The Pilgrimage of the Pint: Every believer must undertake a pilgrimage to the holy land of Hops, where the first Chicken Centipede was said to have turned water into beer. The Egg of Eternity: Eggs laid by the Chicken Centipede are considered sacred. They symbolize rebirth and are used in rituals to bless new breweries. The Brewmaster's Bible: A scripture written in puns and beer recipes, where each parable ends with "And lo, the brew was good." The Festival of Fizz: An annual celebration where followers wear centipede costumes with chicken heads, dance to the 'Beak Boogie', and compete in the 'Great Guzzle Games
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