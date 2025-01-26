Edwin Fiyatı (EDWIN)
Bugün için canlı Edwin (EDWIN) fiyatı, 0.00677421 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 6.83M USD. EDWIN / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Edwin Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 5.97M USD
- Gün içindeki Edwin fiyat değişimi +66.36%
- Dolaşımdaki arz: 1.00B USD.
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Gün içerisinde, Edwin / USD fiyat değişimi, $ +0.00270208.
Son 30 gün içerisinde, Edwin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Edwin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Edwin / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00270208
|+66.36%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Edwin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-7.27%
+66.36%
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Edwin is on a mission to democratize DeFAI (Decentralized Finance AI) by building the essential infrastructure that bridges artificial intelligence with decentralized finance. The project provides a unified, secure interface that enables AI agents to interact with any DeFi protocol, abstracting away the complexity of blockchain operations and protocol-specific implementations. Through standardized actions and protocol abstractions, Edwin creates a foundation where AI agents can execute sophisticated financial strategies across multiple protocols and chains. We envision a future where autonomous AI agents can seamlessly interact with DeFi protocols, creating a new paradigm of intelligent, efficient, and accessible financial services. This infrastructure is designed to be open-source and community-driven, ensuring that the benefits of DeFAI are accessible to all developers and users who want to participate in this revolutionary convergence of AI and DeFi.
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|1 EDWIN / GBP
￡0.005419368
|1 EDWIN / EUR
€0.0064354995
|1 EDWIN / USD
$0.00677421
|1 EDWIN / MYR
RM0.0296032977
|1 EDWIN / TRY
₺0.2414328444
|1 EDWIN / JPY
¥1.05677676
|1 EDWIN / RUB
₽0.662517738
|1 EDWIN / INR
₹0.5838014178
|1 EDWIN / IDR
Rp109.2614363163
|1 EDWIN / PHP
₱0.3945977325
|1 EDWIN / EGP
￡E.0.3406072788
|1 EDWIN / BRL
R$0.0400355811
|1 EDWIN / CAD
C$0.0096871203
|1 EDWIN / BDT
৳0.8245568412
|1 EDWIN / NGN
₦10.5517127223
|1 EDWIN / UAH
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Bs0.37935576
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₸3.5026730226
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NT$0.2217876354
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Fr0.006096789
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|1 EDWIN / MAD
.د.م0.0674711316