ELIXIR AI Fiyatı (ELXAI)
Bugün için canlı ELIXIR AI (ELXAI) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. ELXAI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
ELIXIR AI Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki ELIXIR AI fiyat değişimi +98.38%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, ELIXIR AI / USD fiyat değişimi, $ +0.00024445.
Son 30 gün içerisinde, ELIXIR AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, ELIXIR AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, ELIXIR AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00024445
|+98.38%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel ELIXIR AI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-15.20%
+98.38%
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Elixir AI is a Solana-based decentralized application (dApp) designed to convert 2D images or text prompts into high-quality 3D assets within minutes. It leverages AI models like DALL·E 3 and GPT-4, alongside advanced voxel-based generation techniques, to produce detailed and versatile 3D models. The platform offers various modules including "Image to 3D", "Text to 3D", "Asset Variants", and "3D Art Designs". Users can interact with the platform using the native utility token $ELXAI, which provides full access to platform features. Elixir AI is built for Web3 creators, developers, and designers seeking rapid, AI-driven 3D content generation.
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