Fair and Free Fiyatı (FAIR3)
Bugün için canlı Fair and Free (FAIR3) fiyatı, 0,02290614 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 21,44M USD. FAIR3 / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Fair and Free Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Fair and Free fiyat değişimi -%1,04
- Dolaşımdaki arz: 935,81M USD.
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Gün içerisinde, Fair and Free / USD fiyat değişimi, $ -0,00024265222553689.
Son 30 gün içerisinde, Fair and Free / USD fiyat değişimi, $ +0,0004122761.
Son 60 gün içerisinde, Fair and Free / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Fair and Free / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,00024265222553689
|-%1,04
|30 Gün
|$ +0,0004122761
|+%1,80
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Fair and Free fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,15
-%1,04
-%7,31
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Fair³ The fairest community on the blockchain. The FAIR³ Manifesto addresses the imbalance where creators generate vast amounts of content but receive minimal compensation, with platforms capturing the majority of the value. We advocate for a Web3 based system that empowers creators through ownership of their data and intellectual property, decentralized monetization, and AI assisted tools. The goal is to establish a more equitable creative ecosystem where creators directly benefit from their work. We aim to do this through combining meme culture with real fairness and empowering our community in each step of our journey
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|1 FAIR3 / VND
₫587,33633574
|1 FAIR3 / AUD
A$0,035504517
|1 FAIR3 / GBP
￡0,017179605
|1 FAIR3 / EUR
€0,0203864646
|1 FAIR3 / USD
$0,02290614
|1 FAIR3 / MYR
RM0,0982673406
|1 FAIR3 / TRY
₺0,889903539
|1 FAIR3 / JPY
¥3,3360502296
|1 FAIR3 / RUB
₽1,854252033
|1 FAIR3 / INR
₹1,9600783998
|1 FAIR3 / IDR
Rp375,5104317216
|1 FAIR3 / KRW
₩32,036527404
|1 FAIR3 / PHP
₱1,278162612
|1 FAIR3 / EGP
￡E.1,147597614
|1 FAIR3 / BRL
R$0,1296487524
|1 FAIR3 / CAD
C$0,0318395346
|1 FAIR3 / BDT
৳2,7817216416
|1 FAIR3 / NGN
₦36,7084637184
|1 FAIR3 / UAH
₴0,9503757486
|1 FAIR3 / VES
Bs2,15317716
|1 FAIR3 / PKR
Rs6,446933103
|1 FAIR3 / KZT
₸11,6748014352
|1 FAIR3 / THB
฿0,7632325848
|1 FAIR3 / TWD
NT$0,6919944894
|1 FAIR3 / AED
د.إ0,0840655338
|1 FAIR3 / CHF
Fr0,0190120962
|1 FAIR3 / HKD
HK$0,1788969534
|1 FAIR3 / MAD
.د.م0,213027102
|1 FAIR3 / MXN
$0,4459825458