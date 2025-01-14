Fcode AI Fiyatı (FCOD)
Bugün için canlı Fcode AI (FCOD) fiyatı, 0.00361082 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 1.08M USD. FCOD / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Fcode AI Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 3.07K USD
- Gün içindeki Fcode AI fiyat değişimi -3.81%
- Dolaşımdaki arz: 300.00M USD.
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Gün içerisinde, Fcode AI / USD fiyat değişimi, $ -0.000143185076731474.
Son 30 gün içerisinde, Fcode AI / USD fiyat değişimi, $ -0.0008189133.
Son 60 gün içerisinde, Fcode AI / USD fiyat değişimi, $ -0.0016524780.
Son 90 gün içerisinde, Fcode AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.000143185076731474
|-3.81%
|30 Gün
|$ -0.0008189133
|-22.67%
|60 Gün
|$ -0.0016524780
|-45.76%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Fcode AI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.31%
-3.81%
-38.59%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Fcode is an advanced, AI-powered platform that combines social media, market analysis, and trading insights for cryptocurrency, finance, and business news. It integrates human expertise with AI to help traders and analysts navigate the fast-changing financial world, fostering community-driven research and strategies. As a community-driven platform, Fcode combines human intelligence with AI-driven insights to create a decentralized platform for collaborative market analysis, social interaction, and trading strategies.
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€0.0035024954
|1 FCOD / USD
$0.00361082
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RM0.01624869
|1 FCOD / TRY
₺0.1281480018
|1 FCOD / JPY
¥0.5686319336
|1 FCOD / RUB
₽0.371011755
|1 FCOD / INR
₹0.3128414448
|1 FCOD / IDR
Rp59.1937610208
|1 FCOD / PHP
₱0.2113412946
|1 FCOD / EGP
￡E.0.18234641
|1 FCOD / BRL
R$0.0219898938
|1 FCOD / CAD
C$0.0051634726
|1 FCOD / BDT
৳0.438895171
|1 FCOD / NGN
₦5.5981431116
|1 FCOD / UAH
₴0.153098768
|1 FCOD / VES
Bs0.19137346
|1 FCOD / PKR
Rs1.006335534
|1 FCOD / KZT
₸1.9175620692
|1 FCOD / THB
฿0.1251510212
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NT$0.1194098174
|1 FCOD / CHF
Fr0.0032858462
|1 FCOD / HKD
HK$0.0280921796
|1 FCOD / MAD
.د.م0.0364331738