First bitcoin kid Fiyatı (TPU)
Bugün için canlı First bitcoin kid (TPU) fiyatı, 0.00115809 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 1.18M USD. TPU / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
First bitcoin kid Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 2.20M USD
- Gün içindeki First bitcoin kid fiyat değişimi +38.66%
- Dolaşımdaki arz: 999.98M USD.
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Gün içerisinde, First bitcoin kid / USD fiyat değişimi, $ +0.00032289.
Son 30 gün içerisinde, First bitcoin kid / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, First bitcoin kid / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, First bitcoin kid / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00032289
|+38.66%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel First bitcoin kid fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-4.37%
+38.66%
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
This kid posted a YouTube video about Bitcoin in 2011 when he was 12yrs old and BTC price was only $8.00!!! For the past 13yrs that video went unnoticed... Now some solana degens unearthed this historic video and etched it into the blockchain as a memecoin... The *First Bitcoin Kid (TPU)* project is an innovative initiative aimed at educating and empowering the younger generation about cryptocurrency, blockchain technology, and financial literacy. The project's name, "First Bitcoin Kid," symbolizes the idea of introducing children and teenagers to the world of digital assets and teaching them how to navigate this new financial landscape from an early age. The core focus of the TPU (Tokenized Project Unit) model in this project is to provide a hands-on, interactive experience where participants can learn about Bitcoin and other cryptocurrencies, while also engaging with blockchain technologies in a meaningful way. The project typically incorporates elements like gamified learning, smart contracts, and tokenomics to create an immersive educational platform that makes the complex world of cryptocurrencies more approachable and accessible for young learners. In addition to the educational aspect, *First Bitcoin Kid (TPU)* aims to introduce practical use cases for digital assets, allowing young users to earn, spend, and trade tokens in a controlled environment. This not only builds knowledge but also provides them with practical experience that could be valuable in a rapidly digitizing financial world. Through its innovative approach, the project seeks to bridge the gap between traditional finance and emerging digital economies, helping to cultivate a new generation of informed digital natives.
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