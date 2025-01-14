Flare Token Fiyatı (1FLR)
Bugün için canlı Flare Token (1FLR) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 202.62K USD. 1FLR / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Flare Token Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 219.40 USD
- Gün içindeki Flare Token fiyat değişimi +9.94%
- Dolaşımdaki arz: 4.00B USD.
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Gün içerisinde, Flare Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Flare Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Flare Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Flare Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+9.94%
|30 Gün
|$ 0
|+13.65%
|60 Gün
|$ 0
|+307.89%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Flare Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-1.03%
+9.94%
-19.26%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What Is 1FLR 1FLR is a decentralized gaming and NFT token. The open-source digital currency was created by a PipeFlare community member who envisioned it as a fun way to reward gamers. 1FLR partnered with PipeFlare in 2021 and now powers their gaming and NFT platform. What Can 1FLR Be Used For? 1FLR can be used to engage with the PipeFlare ecosystem of games and NFTs. 1FLR can be used to purchase in-game items, powerups, memberships, NFTs, and more. 1FLR can also be used by independent game developers as rewards for playing their games. How Can You Buy 1FLR? 1FLR is available for purchase on QuickSwap or other exchanges that support the token. It can be stored on any MATIC Mainnet accessible wallet, including MetaMask and Trust Wallet
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