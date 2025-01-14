Floor Protocol Fiyatı (FLC)
Bugün için canlı Floor Protocol (FLC) fiyatı, 0.00301481 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 6.37M USD. FLC / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Floor Protocol Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 106.58K USD
- Gün içindeki Floor Protocol fiyat değişimi +0.37%
- Dolaşımdaki arz: 2.11B USD.
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Gün içerisinde, Floor Protocol / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Floor Protocol / USD fiyat değişimi, $ -0.0000746382.
Son 60 gün içerisinde, Floor Protocol / USD fiyat değişimi, $ -0.0000817749.
Son 90 gün içerisinde, Floor Protocol / USD fiyat değişimi, $ -0.0001630214667190374.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+0.37%
|30 Gün
|$ -0.0000746382
|-2.47%
|60 Gün
|$ -0.0000817749
|-2.71%
|90 Gün
|$ -0.0001630214667190374
|-5.12%
En güncel Floor Protocol fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.30%
+0.37%
-0.09%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The $FLC token is the native currency that powers the Floor Protocol ecosystem. It unlocks and fuels customized platform utilities for all users. Enabling Safeboxes By staking $FLC in their Floor Account, users can create personalized Safeboxes to reserve NFTs for custom time periods. Higher $FLC stakes allow longer max durations and greater benefits. Unlocking VIP Perks Staking $FLC also determines a user's VIP status tier. Higher tiers unlock exclusive perks tailored to strategies from swift cash-outs to long-term stability and collector retention. Incentivizing Liquidity Providers The protocol rewards liquidity providers who add to $FLC and μToken exchange pools with $FLC mining rewards proportional to their share of the pool. These incentives robust liquidity vital for ecosystem growth. Managing the Treasury Reserve The protocol treasury accumulates a portion of all $FLC expenditures like fees and bids. These reserves help fund ongoing development, provide collateral, and maintain $FLC value stability. The treasury may also provide Eco-system contributor grants to worthy contributors and projects. Maintaining Protocol Stability Random Vault redemptions normally have no fees. But if reserves dip too low, a redemption fees in $FLC applies. This disincentivizes excessive withdrawals during periods of volatility. In summary, $FLC constructs Floor Protocol's economic framework by incentivizing beneficial platform interactions. This enables a dynamic, utility-driven marketplace.
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