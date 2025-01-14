FREE Shayne Coplan Fiyatı (EAGLE)
Bugün için canlı FREE Shayne Coplan (EAGLE) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 411.06K USD. EAGLE / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
FREE Shayne Coplan Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 20.14K USD
- Gün içindeki FREE Shayne Coplan fiyat değişimi -13.96%
- Dolaşımdaki arz: 999.93M USD.
MEXC'deki EAGLE / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, EAGLE fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, FREE Shayne Coplan / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, FREE Shayne Coplan / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, FREE Shayne Coplan / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, FREE Shayne Coplan / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-13.96%
|30 Gün
|$ 0
|-35.10%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel FREE Shayne Coplan fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.07%
-13.96%
-8.77%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The FBI raided the home of the chief executive of the predictive betting site Polymarket and seized his phone late on Wednesday. Shayne Coplan, the 26-year-old CEO of the company, woke early on Wednesday morning in Manhattan to federal agents in his home, the New York Post first reported. Coplan himself was not arrested, the company said. On X, formerly Twitter, Coplan wrote on Wednesday evening: “New phone, who dis?” Polymarket claimed the raid was retaliation for its users betting overwhelmingly that Donald Trump would win the election. The site displayed a large chance of Trump winning before the election, giving Kamala Harris a minimal one, out of line with most mainstream polls. “It’s discouraging that the current administration would seek a last-ditch effort to go after companies they deem to be associated with political opponents,” Coplan wrote. “We are deeply committed to being non-partisan, and today is no different, but the incumbents should do some self-reflecting and recognize that taking a more pro-business, pro-startup approach may be what would have changed their fate this election.” Therefore, EAGLE (FREE Shayne Coplan) is a meme coin born to support Shayne Coplan, and using the eagle totem symbolizes freedom.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 EAGLE / AUD
A$--
|1 EAGLE / GBP
￡--
|1 EAGLE / EUR
€--
|1 EAGLE / USD
$--
|1 EAGLE / MYR
RM--
|1 EAGLE / TRY
₺--
|1 EAGLE / JPY
¥--
|1 EAGLE / RUB
₽--
|1 EAGLE / INR
₹--
|1 EAGLE / IDR
Rp--
|1 EAGLE / PHP
₱--
|1 EAGLE / EGP
￡E.--
|1 EAGLE / BRL
R$--
|1 EAGLE / CAD
C$--
|1 EAGLE / BDT
৳--
|1 EAGLE / NGN
₦--
|1 EAGLE / UAH
₴--
|1 EAGLE / VES
Bs--
|1 EAGLE / PKR
Rs--
|1 EAGLE / KZT
₸--
|1 EAGLE / THB
฿--
|1 EAGLE / TWD
NT$--
|1 EAGLE / CHF
Fr--
|1 EAGLE / HKD
HK$--
|1 EAGLE / MAD
.د.م--