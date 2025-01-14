FREGO Fiyatı (FREGO)
Bugün için canlı FREGO (FREGO) fiyatı, 0.00808146 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 7.42M USD. FREGO / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
FREGO Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 183.34K USD
- Gün içindeki FREGO fiyat değişimi +37.66%
- Dolaşımdaki arz: 917.96M USD.
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Gün içerisinde, FREGO / USD fiyat değişimi, $ +0.00221066.
Son 30 gün içerisinde, FREGO / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, FREGO / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, FREGO / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00221066
|+37.66%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel FREGO fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+1.31%
+37.66%
-24.02%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
FREGO is working at the epicenter of AI Safety and Agentic Infrastructure to build out the future of Web3 AI super-alignment. FREGO’s product suite includes multi-agent infrastructure tools, an AI safety plugin framework, and agentic alignment auditing. FREGO has also trained and released multiple LLMs designed to be plugged into existing agents to create safer behavioral outcomes. All FREGO agents operate under the FREGO Constitution, the decentralized benchmark for AI alignment. Holders of $FREGO will be granted voting rights on the constitution. Our mission advances a dual mandate: AI Utility and AI Safety, driving the agentic future we envision — where AI can work alongside humans, Free of Ego.
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|1 FREGO / AUD
A$0.0130111506
|1 FREGO / GBP
￡0.0066267972
|1 FREGO / EUR
€0.0078390162
|1 FREGO / USD
$0.00808146
|1 FREGO / MYR
RM0.03636657
|1 FREGO / TRY
₺0.2868110154
|1 FREGO / JPY
¥1.276466607
|1 FREGO / RUB
₽0.830370015
|1 FREGO / INR
₹0.6996119922
|1 FREGO / IDR
Rp132.4829296224
|1 FREGO / PHP
₱0.4747049604
|1 FREGO / EGP
￡E.0.4079521008
|1 FREGO / BRL
R$0.0495393498
|1 FREGO / CAD
C$0.0115564878
|1 FREGO / BDT
৳0.9767252556
|1 FREGO / NGN
₦12.4906237614
|1 FREGO / UAH
₴0.342653904
|1 FREGO / VES
Bs0.42831738
|1 FREGO / PKR
Rs2.252302902
|1 FREGO / KZT
₸4.2917401476
|1 FREGO / THB
฿0.280830735
|1 FREGO / TWD
NT$0.2666073654
|1 FREGO / CHF
Fr0.0073541286
|1 FREGO / HKD
HK$0.0628737588
|1 FREGO / MAD
.د.م0.081218673