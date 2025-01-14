fug Fiyatı (FUG)
Bugün için canlı fug (FUG) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 29.88K USD. FUG / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
fug Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 36.70 USD
- Gün içindeki fug fiyat değişimi +6.65%
- Dolaşımdaki arz: 999.88M USD.
MEXC'deki FUG / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, FUG fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, fug / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, fug / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, fug / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, fug / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+6.65%
|30 Gün
|$ 0
|-42.36%
|60 Gün
|$ 0
|-98.79%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel fug fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.60%
+6.65%
-23.94%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Fug is a frog meme coin Solana, captivating users with its mascot fug the frog. What started as a simple project logo quickly transformed into a beloved symbol, inspiring an ever-growing community and an explosion of creative content. The fug community thrives on sharing their creations, flooding the internet with memes, jokes, and witty wordplay that celebrate fug’s quirky charm. As a fun and accessible community token, fug welcomes everyone to join in on the excitement. The movement has sparked a trend of replacing everyday verbs with “fug,” leading to a lot of clever and humorous expressions that spread the word far and wide. In essence, fug is more than just a meme coin—it’s a movement centered around laughter, creativity, and a shared love for a funny frog.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 FUG / AUD
A$--
|1 FUG / GBP
￡--
|1 FUG / EUR
€--
|1 FUG / USD
$--
|1 FUG / MYR
RM--
|1 FUG / TRY
₺--
|1 FUG / JPY
¥--
|1 FUG / RUB
₽--
|1 FUG / INR
₹--
|1 FUG / IDR
Rp--
|1 FUG / PHP
₱--
|1 FUG / EGP
￡E.--
|1 FUG / BRL
R$--
|1 FUG / CAD
C$--
|1 FUG / BDT
৳--
|1 FUG / NGN
₦--
|1 FUG / UAH
₴--
|1 FUG / VES
Bs--
|1 FUG / PKR
Rs--
|1 FUG / KZT
₸--
|1 FUG / THB
฿--
|1 FUG / TWD
NT$--
|1 FUG / CHF
Fr--
|1 FUG / HKD
HK$--
|1 FUG / MAD
.د.م--