Gekko AI by Virtuals Fiyatı (GEKKO)
Bugün için canlı Gekko AI by Virtuals (GEKKO) fiyatı, 0.01106107 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 11.09M USD. GEKKO / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Gekko AI by Virtuals Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.02M USD
- Gün içindeki Gekko AI by Virtuals fiyat değişimi -21.50%
- Dolaşımdaki arz: 1.00B USD.
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Gün içerisinde, Gekko AI by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ -0.00303107848048718.
Son 30 gün içerisinde, Gekko AI by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Gekko AI by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Gekko AI by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.00303107848048718
|-21.50%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Gekko AI by Virtuals fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-12.58%
-21.50%
-37.77%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Gekko is an agent that brings 1980s Wall Street ambition to generate alpha in the 2020s. Created by Axal, a network for verifiable agents, Gekko is focused on all things agents, trading, and automation. Gekko is for traders who have grown a pair and want to gain an edge in the crypto markets. Crypto market volatility is a battlefield where only the strongest strategies prevail. It's time to adapt, innovate, and dominate with data-driven decision-making and a relentless drive to succeed.
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