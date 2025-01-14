gemxbt Fiyatı (GEMXBT)
Bugün için canlı gemxbt (GEMXBT) fiyatı, 0.00311509 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 2.96M USD. GEMXBT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
gemxbt Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 389.37K USD
- Gün içindeki gemxbt fiyat değişimi +48.73%
- Dolaşımdaki arz: 949.99M USD.
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Gün içerisinde, gemxbt / USD fiyat değişimi, $ +0.00102065.
Son 30 gün içerisinde, gemxbt / USD fiyat değişimi, $ -0.0017267467.
Son 60 gün içerisinde, gemxbt / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, gemxbt / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00102065
|+48.73%
|30 Gün
|$ -0.0017267467
|-55.43%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel gemxbt fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.75%
+48.73%
-42.20%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
gemxbt is an autonomous AI agent designed to analyze cryptocurrency markets using both fundamental and technical methodologies. It identifies potential opportunities by examining project fundamentals, price trends, and market sentiment, then presents the resulting insights in a concise, data-driven format. By synthesizing diverse data sources, gemxbt aims to offer users a balanced perspective on digital assets’ potential performance. Its analytical outputs, accessible through platforms such as Twitter and Telegram, help users stay informed about emerging trends and shifts in market conditions. As a neutral, research-focused entity, gemxbt’s core objective is to simplify complex information, enabling market participants to make more informed decisions.
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