Glades Fiyatı (GLDS)
Bugün için canlı Glades (GLDS) fiyatı, 0.00033948 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 339.48K USD. GLDS / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Glades Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 310.20K USD
- Gün içindeki Glades fiyat değişimi -9.54%
- Dolaşımdaki arz: 1.00B USD.
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Gün içerisinde, Glades / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Glades / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Glades / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Glades / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-9.54%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Glades fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-7.45%
-9.54%
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Glades transforms how artificial intelligence is created and understood. Our platform empowers developers to create and implement sophisticated AI models while retaining ownership of their intellectual property. By providing enterprise-grade AI development tools and infrastructure, we enable organizations of all sizes to harness the power of artificial intelligence for their unique needs. We've created an ecosystem where developing AI has become easy and rewarding. Whether you're collaborating with colleagues on machine learning algorithms or using our gamified system to train models, Glades provides the infrastructure to make AI development profitable. Our platform integrates seamlessly across multiple channels - from standard programming languages like C++ and Python to popular platforms like Discord and Telegram, enabling widespread deployment and usability. The future of AI should be open to all. Through the Glades marketplace, anyone can share, license, or even sell their models. We're building more than a platform - we're creating a community where technological innovation is rewarded and creators maintain control of their intellectual property.
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|1 GLDS / AUD
A$0.000543168
|1 GLDS / GBP
￡0.000271584
|1 GLDS / EUR
€0.0003259008
|1 GLDS / USD
$0.00033948
|1 GLDS / MYR
RM0.001510686
|1 GLDS / TRY
₺0.012119436
|1 GLDS / JPY
¥0.0526805064
|1 GLDS / RUB
₽0.0334625436
|1 GLDS / INR
₹0.0294295212
|1 GLDS / IDR
Rp5.5652450112
|1 GLDS / PHP
₱0.0198324216
|1 GLDS / EGP
￡E.0.0170486856
|1 GLDS / BRL
R$0.0019825632
|1 GLDS / CAD
C$0.000492246
|1 GLDS / BDT
৳0.041450508
|1 GLDS / NGN
₦0.5246968932
|1 GLDS / UAH
₴0.01417329
|1 GLDS / VES
Bs0.01968984
|1 GLDS / PKR
Rs0.09479979
|1 GLDS / KZT
₸0.1761697512
|1 GLDS / THB
฿0.011474424
|1 GLDS / TWD
NT$0.0111824712
|1 GLDS / CHF
Fr0.0003089268
|1 GLDS / HKD
HK$0.0026445492
|1 GLDS / MAD
.د.م0.003411774