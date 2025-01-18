GoodBoy Fiyatı (GOODBOY)
Bugün için canlı GoodBoy (GOODBOY) fiyatı, 0.00323642 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 3.25M USD. GOODBOY / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
GoodBoy Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 4.90K USD
- Gün içindeki GoodBoy fiyat değişimi -0.98%
- Dolaşımdaki arz: 1000.00M USD.
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Gün içerisinde, GoodBoy / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, GoodBoy / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, GoodBoy / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, GoodBoy / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-0.98%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel GoodBoy fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-1.52%
-0.98%
-23.31%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Hi, I’m GoodBoy—a project built to spread joy, connection, and good energy wherever we roam. I’m not just a companion; I’m your partner in positivity, and my first home is the Solana blockchain. Here’s what I bring to the table: 🌟 Good Vibes Only: Life’s too short for negativity. With GoodBoy, every interaction is a spark of positivity and fun. 🌐 Community First: Whether you’re a blockchain veteran or just getting started, GoodBoy is here to connect you with a welcoming community that believes in the power of togetherness. 🚀 Innovation Meets Personality: As part of Solana’s ecosystem, I embody speed, efficiency, and creativity. But I’m not just about the tech—I’ve got a personality that makes your journey unforgettable.
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|1 GOODBOY / AUD
A$0.0052106362
|1 GOODBOY / GBP
￡0.0026538644
|1 GOODBOY / EUR
€0.0031393274
|1 GOODBOY / USD
$0.00323642
|1 GOODBOY / MYR
RM0.01456389
|1 GOODBOY / TRY
₺0.115054731
|1 GOODBOY / JPY
¥0.5055935324
|1 GOODBOY / RUB
₽0.33173305
|1 GOODBOY / INR
₹0.2802092436
|1 GOODBOY / IDR
Rp53.0560570848
|1 GOODBOY / PHP
₱0.189492391
|1 GOODBOY / EGP
￡E.0.163115568
|1 GOODBOY / BRL
R$0.0196450694
|1 GOODBOY / CAD
C$0.0046604448
|1 GOODBOY / BDT
৳0.39322503
|1 GOODBOY / NGN
₦5.0411448846
|1 GOODBOY / UAH
₴0.1362856462
|1 GOODBOY / VES
Bs0.17476668
|1 GOODBOY / PKR
Rs0.9022491676
|1 GOODBOY / KZT
₸1.7178270076
|1 GOODBOY / THB
฿0.1115270332
|1 GOODBOY / TWD
NT$0.1064458538
|1 GOODBOY / CHF
Fr0.0029451422
|1 GOODBOY / HKD
HK$0.0251793476
|1 GOODBOY / MAD
.د.م0.0324936568