H2O Fiyatı (H2O)
Bugün için canlı H2O (H2O) fiyatı, 20,75 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0,00 USD. H2O / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
H2O Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki H2O fiyat değişimi +%0,31
- Dolaşımdaki arz: 0,00 USD.
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Gün içerisinde, H2O / USD fiyat değişimi, $ +0,063571.
Son 30 gün içerisinde, H2O / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, H2O / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, H2O / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,063571
|+%0,31
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel H2O fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,42
+%0,31
-%3,50
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The Hydration Omnipool is a novel type of AMM which concentrates all liquidity in a single trading pool, thus unlocking an array of efficiencies. This doc contains a mathematical specification of the mechanics which power the Omnipool. The Omnipool uses H2O as a "hub" token through which all trades are routed, avoiding the segmentation of liquidity inherent to AMMs which require LPs to provide liquidity for a pair of tokens. Both transaction fees and partial impermanent loss mitigation are paid out in H2O.
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H2O (H2O) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. H2O tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
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|1 H2O / VND
₫546.036,25
|1 H2O / AUD
A$31,955
|1 H2O / GBP
￡15,1475
|1 H2O / EUR
€17,845
|1 H2O / USD
$20,75
|1 H2O / MYR
RM87,98
|1 H2O / TRY
₺818,38
|1 H2O / JPY
¥2.993,6025
|1 H2O / RUB
₽1.651,9075
|1 H2O / INR
₹1.788,4425
|1 H2O / IDR
Rp340.163,88
|1 H2O / KRW
₩28.346,99
|1 H2O / PHP
₱1.170,0925
|1 H2O / EGP
￡E.1.032,935
|1 H2O / BRL
R$114,955
|1 H2O / CAD
C$28,0125
|1 H2O / BDT
৳2.529,2175
|1 H2O / NGN
₦32.021,4
|1 H2O / UAH
₴858,4275
|1 H2O / VES
Bs2.075
|1 H2O / PKR
Rs5.868,1
|1 H2O / KZT
₸10.613,625
|1 H2O / THB
฿672,9225
|1 H2O / TWD
NT$614,615
|1 H2O / AED
د.إ76,1525
|1 H2O / CHF
Fr16,8075
|1 H2O / HKD
HK$162,68
|1 H2O / MAD
.د.م189,24
|1 H2O / MXN
$393,42