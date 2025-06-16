H2O (H2O) Nedir?

The Hydration Omnipool is a novel type of AMM which concentrates all liquidity in a single trading pool, thus unlocking an array of efficiencies. This doc contains a mathematical specification of the mechanics which power the Omnipool. The Omnipool uses H2O as a "hub" token through which all trades are routed, avoiding the segmentation of liquidity inherent to AMMs which require LPs to provide liquidity for a pair of tokens. Both transaction fees and partial impermanent loss mitigation are paid out in H2O.

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H2O (H2O) Kaynağı Resmi Websitesi

H2O (H2O) Token Ekonomisi

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