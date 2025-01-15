H4CK Terminal by Virtuals Logosu

H4CK Terminal by Virtuals Fiyatı (H4CK)

USD

H4CK Terminal by Virtuals (H4CK) Canlı Fiyat Grafiği

$0.01054611
$0.01054611$0.01054611
+23.30%(1D)

Bugünkü H4CK Terminal by Virtuals (H4CK) Fiyatı

Bugün için canlı H4CK Terminal by Virtuals (H4CK) fiyatı, 0.01054611 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 10.44M USD. H4CK / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
H4CK Terminal by Virtuals Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 317.78K USD
- Gün içindeki H4CK Terminal by Virtuals fiyat değişimi +23.40%
- Dolaşımdaki arz: 990.39M USD.

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USD Bazında H4CK Terminal by Virtuals (H4CK) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, H4CK Terminal by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ +0.00199982.
Son 30 gün içerisinde, H4CK Terminal by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, H4CK Terminal by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, H4CK Terminal by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0.00199982+23.40%
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

H4CK Terminal by Virtuals (H4CK) Fiyat Analizi

En güncel H4CK Terminal by Virtuals fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0.00827338
$ 0.00827338$ 0.00827338

$ 0.01157526
$ 0.01157526$ 0.01157526

$ 0.02680961
$ 0.02680961$ 0.02680961

-2.88%

+23.40%

-38.78%

H4CK Terminal by Virtuals (H4CK) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 10.44M
$ 10.44M$ 10.44M

$ 317.78K
$ 317.78K$ 317.78K

990.39M
990.39M 990.39M

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H4CK Terminal by Virtuals (H4CK) Kaynağı

Resmi Websitesi

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H4CK Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 H4CK / AUD
A$0.0169792371
1 H4CK / GBP
0.0085423491
1 H4CK / EUR
0.0102297267
1 H4CK / USD
$0.01054611
1 H4CK / MYR
RM0.047457495
1 H4CK / TRY
0.3740705217
1 H4CK / JPY
¥1.6654416912
1 H4CK / RUB
1.0881476298
1 H4CK / INR
0.9125548983
1 H4CK / IDR
Rp172.8870215184
1 H4CK / PHP
0.6192675792
1 H4CK / EGP
￡E.0.5319457884
1 H4CK / BRL
R$0.0636985044
1 H4CK / CAD
C$0.0150809373
1 H4CK / BDT
1.2827233593
1 H4CK / NGN
16.3758941469
1 H4CK / UAH
0.4462059141
1 H4CK / VES
Bs0.55894383
1 H4CK / PKR
Rs2.9417319234
1 H4CK / KZT
5.5976642658
1 H4CK / THB
฿0.3660554781
1 H4CK / TWD
NT$0.3475997856
1 H4CK / CHF
Fr0.0095969601
1 H4CK / HKD
HK$0.0820487358
1 H4CK / MAD
.د.م0.1061993277