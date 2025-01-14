Hedgy the hedgehog Fiyatı (HEDGY)
Bugün için canlı Hedgy the hedgehog (HEDGY) fiyatı, 0.01497425 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 1.07M USD. HEDGY / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Hedgy the hedgehog Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 2.37K USD
- Gün içindeki Hedgy the hedgehog fiyat değişimi -5.77%
- Dolaşımdaki arz: 71.45M USD.
MEXC'deki HEDGY / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, HEDGY fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Hedgy the hedgehog / USD fiyat değişimi, $ -0.00091736780148292.
Son 30 gün içerisinde, Hedgy the hedgehog / USD fiyat değişimi, $ -0.0033896700.
Son 60 gün içerisinde, Hedgy the hedgehog / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Hedgy the hedgehog / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.00091736780148292
|-5.77%
|30 Gün
|$ -0.0033896700
|-22.63%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Hedgy the hedgehog fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+1.13%
-5.77%
+17.31%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Hedgy the hedgehog is the world's first meme coin that also rescues animals. Hedgy utilises protocol revenue to adopt animals via charitable organisations such as wildlife aid UK. Hedgy leverages the power of v3,3 dex's allowing liquidity provision to generate income for both the protocol and our users. Hedgy is managed by a team of well-known members of the Fantom Chain ecosystem. Hedgy has been designed to allow for easy migration to the new Fantom chain called Sonic.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 HEDGY / AUD
A$0.0241085425
|1 HEDGY / GBP
￡0.0121291425
|1 HEDGY / EUR
€0.0145250225
|1 HEDGY / USD
$0.01497425
|1 HEDGY / MYR
RM0.067384125
|1 HEDGY / TRY
₺0.53128639
|1 HEDGY / JPY
¥2.3624874225
|1 HEDGY / RUB
₽1.538454445
|1 HEDGY / INR
₹1.2969197925
|1 HEDGY / IDR
Rp245.47946892
|1 HEDGY / PHP
₱0.87629311
|1 HEDGY / EGP
￡E.0.7563493675
|1 HEDGY / BRL
R$0.0911931825
|1 HEDGY / CAD
C$0.0214131775
|1 HEDGY / BDT
৳1.8201200875
|1 HEDGY / NGN
₦23.215777715
|1 HEDGY / UAH
₴0.6349082
|1 HEDGY / VES
Bs0.79363525
|1 HEDGY / PKR
Rs4.173323475
|1 HEDGY / KZT
₸7.952225205
|1 HEDGY / THB
฿0.5194567325
|1 HEDGY / TWD
NT$0.49534819
|1 HEDGY / CHF
Fr0.0136265675
|1 HEDGY / HKD
HK$0.116499665
|1 HEDGY / MAD
.د.م0.1510901825