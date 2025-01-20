I Choose Rich Everytime Fiyatı (NICK)
Bugün için canlı I Choose Rich Everytime (NICK) fiyatı, 0.00020799 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. NICK / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
I Choose Rich Everytime Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 14.82K USD
- Gün içindeki I Choose Rich Everytime fiyat değişimi -12.87%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, I Choose Rich Everytime / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, I Choose Rich Everytime / USD fiyat değişimi, $ +0.0000219548.
Son 60 gün içerisinde, I Choose Rich Everytime / USD fiyat değişimi, $ -0.0000870897.
Son 90 gün içerisinde, I Choose Rich Everytime / USD fiyat değişimi, $ -0.00010097783058259657.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-12.87%
|30 Gün
|$ +0.0000219548
|+10.56%
|60 Gün
|$ -0.0000870897
|-41.87%
|90 Gün
|$ -0.00010097783058259657
|-32.68%
En güncel I Choose Rich Everytime fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-1.66%
-12.87%
+48.10%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Choose Rich with $NICK The First Hero-Inspired Meme Coin Merging the mantra ‘choose rich’ with crypto. $NICK is crypto’s first venture inspired by a real hero, transforming Nick Oneill’s vibrant ethos into a shared mission. Discover community-driven $NICK. $NICK is here to make memecoins great again. Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, $NICK is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let $NICK show you the way. With $NICK, anyone can become a part of the meme revolution and join the movement towards a more decentralized and connected world.
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|1 NICK / GBP
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|1 NICK / EUR
€0.0001996704
|1 NICK / USD
$0.00020799
|1 NICK / MYR
RM0.0009338751
|1 NICK / TRY
₺0.0074023641
|1 NICK / JPY
¥0.0325067571
|1 NICK / RUB
₽0.0211837815
|1 NICK / INR
₹0.0179994546
|1 NICK / IDR
Rp3.4096715856
|1 NICK / PHP
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C$0.0002995056
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