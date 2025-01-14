InsightX Fiyatı (INX)
Bugün için canlı InsightX (INX) fiyatı, 0.00258159 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 529.68K USD. INX / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
InsightX Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.24K USD
- Gün içindeki InsightX fiyat değişimi -5.38%
- Dolaşımdaki arz: 205.17M USD.
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Gün içerisinde, InsightX / USD fiyat değişimi, $ -0.000146802211113054.
Son 30 gün içerisinde, InsightX / USD fiyat değişimi, $ -0.0009831673.
Son 60 gün içerisinde, InsightX / USD fiyat değişimi, $ +0.0013759151.
Son 90 gün içerisinde, InsightX / USD fiyat değişimi, $ -0.000343665213902734.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.000146802211113054
|-5.38%
|30 Gün
|$ -0.0009831673
|-38.08%
|60 Gün
|$ +0.0013759151
|+53.30%
|90 Gün
|$ -0.000343665213902734
|-11.74%
En güncel InsightX fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.39%
-5.38%
-22.03%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
At InsightX, our mission is to completely change the way people trade cryptocurrency. We do this by using the powerful Ethereum blockchain data. Our goal is to give traders valuable information that helps them make their trading strategies better. We stand at the forefront of decentralized finance, aiming to expand the horizons of cryptocurrency utilization. Our main focus is on consistently exploring fresh and inventive concepts that can reshape the way people interact with digital currencies. We offer various tools and platforms, like wallet scanners and personalized dashboards, to make sure every trader can confidently navigate the world of digital assets. We want to help traders succeed and feel confident in what they're doing. Join us on this big journey. We're driven by our ambition to make things happen, and every bit of information we provide brings us closer to a better financial future for everyone. Welcome to InsightX – where we're not just guessing what the future of finance will be like, we're shaping it.
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