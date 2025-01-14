International Meme Fund Fiyatı (IMF)
Bugün için canlı International Meme Fund (IMF) fiyatı, 0.098607 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 2.86M USD. IMF / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
International Meme Fund Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 2.36K USD
- Gün içindeki International Meme Fund fiyat değişimi +5.23%
- Dolaşımdaki arz: 29.01M USD.
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Gün içerisinde, International Meme Fund / USD fiyat değişimi, $ +0.00490041.
Son 30 gün içerisinde, International Meme Fund / USD fiyat değişimi, $ -0.0165216028.
Son 60 gün içerisinde, International Meme Fund / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, International Meme Fund / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00490041
|+5.23%
|30 Gün
|$ -0.0165216028
|-16.75%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel International Meme Fund fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+1.50%
+5.23%
-15.87%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
IMF is a MEME ON A MISSION to catalyse a DeFi Renaissance for the Memecoin Supercycle. IMF protocol V1 is a proof of concept that issues MONEY, a $6.9 cryptostable against PEPE, while V2 issuance is against almost any collateral. We recognise the potential in the memecoin supercycle, and believe memes are the perfect GTM, but the core mission—and the very reason we joined this cause—is to unleash the transformative power of permissionless money.
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|1 IMF / MYR
RM0.4437315
|1 IMF / TRY
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₽10.13186925
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|1 IMF / PHP
₱5.79217518
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￡E.4.97768136
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