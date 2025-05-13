JOOCE Memecoin Index Fiyatı (JMX)
Bugün için canlı JOOCE Memecoin Index (JMX) fiyatı, 0.654195 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 890.40K USD. JMX / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
JOOCE Memecoin Index Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki JOOCE Memecoin Index fiyat değişimi +2.14%
- Dolaşımdaki arz: 1.36M USD.
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Gün içerisinde, JOOCE Memecoin Index / USD fiyat değişimi, $ +0.01371088.
Son 30 gün içerisinde, JOOCE Memecoin Index / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, JOOCE Memecoin Index / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, JOOCE Memecoin Index / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.01371088
|+2.14%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel JOOCE Memecoin Index fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.82%
+2.14%
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The JOOCE platform provides access to the JOOCE Memecoin Index ($JMX) that offers multi-chain exposure to the top memecoins in crypto through a single token. The composition of the JOOCE Memecoin Index is managed by the $JOOCE token holders. $JOOCE holders can lock their tokens to acquire voting power (VP) and then use that VP to vote for their favorite memecoins. The more votes a memecoin gets the greater its weight will be in the next rebalancing.
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|1 JMX / GBP
￡0.49064625
|1 JMX / EUR
€0.5887755
|1 JMX / USD
$0.654195
|1 JMX / MYR
RM2.83266435
|1 JMX / TRY
₺25.382766
|1 JMX / JPY
¥96.67039515
|1 JMX / RUB
₽52.98325305
|1 JMX / INR
₹55.57386525
|1 JMX / IDR
Rp10,903.2456387
|1 JMX / KRW
₩921.40094775
|1 JMX / PHP
₱36.4779132
|1 JMX / EGP
￡E.33.03030555
|1 JMX / BRL
R$3.70928565
|1 JMX / CAD
C$0.90933105
|1 JMX / BDT
৳79.33422765
|1 JMX / NGN
₦1,048.3867392
|1 JMX / UAH
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|1 JMX / PKR
Rs183.80916915
|1 JMX / KZT
₸333.9403797
|1 JMX / THB
฿21.83048715
|1 JMX / TWD
NT$19.77631485
|1 JMX / AED
د.إ2.40089565
|1 JMX / CHF
Fr0.5495238
|1 JMX / HKD
HK$5.09617905
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.د.م6.10363935
|1 JMX / MXN
$12.84184785