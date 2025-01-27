Kendo AI Fiyatı ($REALKENDO)
Bugün için canlı Kendo AI ($REALKENDO) fiyatı, 0.00256544 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 2.57M USD. $REALKENDO / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Kendo AI Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.60M USD
- Gün içindeki Kendo AI fiyat değişimi +13.49%
- Dolaşımdaki arz: 999.99M USD.
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Gün içerisinde, Kendo AI / USD fiyat değişimi, $ +0.00030485.
Son 30 gün içerisinde, Kendo AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Kendo AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Kendo AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00030485
|+13.49%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Kendo AI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.69%
+13.49%
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Kendo gives you a safe way to practice sales calls with AI, so you can get better without burning real leads. It’s like having a gym for your sales skills, and it’s super easy to use. We think this will make sales training faster and way more fun for everyone. Kendo lets you practice actual sales calls and conversations with a trained AI prospect, review and export your calls to show employers your skill level, train your own ai prospect to simulate any offer, vertical, or sales cycle.
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|1 $REALKENDO / AUD
A$0.0040533952
|1 $REALKENDO / GBP
￡0.002052352
|1 $REALKENDO / EUR
€0.002437168
|1 $REALKENDO / USD
$0.00256544
|1 $REALKENDO / MYR
RM0.0112109728
|1 $REALKENDO / TRY
₺0.0914835904
|1 $REALKENDO / JPY
¥0.3987719936
|1 $REALKENDO / RUB
₽0.2518748992
|1 $REALKENDO / INR
₹0.2212692
|1 $REALKENDO / IDR
Rp41.3780587232
|1 $REALKENDO / PHP
₱0.1497190784
|1 $REALKENDO / EGP
￡E.0.1294007936
|1 $REALKENDO / BRL
R$0.0151617504
|1 $REALKENDO / CAD
C$0.0036685792
|1 $REALKENDO / BDT
৳0.3135224224
|1 $REALKENDO / NGN
₦3.9960063072
|1 $REALKENDO / UAH
₴0.10774848
|1 $REALKENDO / VES
Bs0.14366464
|1 $REALKENDO / PKR
Rs0.7165787008
|1 $REALKENDO / KZT
₸1.3313094336
|1 $REALKENDO / THB
฿0.0863783648
|1 $REALKENDO / TWD
NT$0.0841720864
|1 $REALKENDO / CHF
Fr0.002308896
|1 $REALKENDO / HKD
HK$0.0199847776
|1 $REALKENDO / MAD
.د.م0.0256544