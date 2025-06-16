King Kovu Fiyatı (LAZY)
Bugün için canlı King Kovu (LAZY) fiyatı, 0,00743652 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 85,92K USD. LAZY / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
King Kovu Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki King Kovu fiyat değişimi +%15,82
- Dolaşımdaki arz: 11,55M USD.
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Gün içerisinde, King Kovu / USD fiyat değişimi, $ +0,00101566.
Son 30 gün içerisinde, King Kovu / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, King Kovu / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, King Kovu / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,00101566
|+%15,82
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel King Kovu fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%1,04
+%15,82
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
$LAZY is a utility token built on the Base network, designed to power community-driven experiences and applications across the Lazy Lions ecosystem. It is used for membership access, in-game participation, digital collectibles, and reward systems. The token is integrated into various products including leaderboards, games, reroll mechanics for NFTs, and upcoming digital commerce tools. $LAZY supports decentralized engagement by enabling holders to participate in ecosystem governance and future unlocks through staking or locking mechanisms. The project aims to combine entertainment, loyalty, and digital ownership into a cohesive on-chain experience.
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|1 LAZY / VND
₫195,6920238
|1 LAZY / AUD
A$0,0114522408
|1 LAZY / GBP
￡0,0054286596
|1 LAZY / EUR
€0,0063954072
|1 LAZY / USD
$0,00743652
|1 LAZY / MYR
RM0,0315308448
|1 LAZY / TRY
₺0,2932963488
|1 LAZY / JPY
¥1,0728667404
|1 LAZY / RUB
₽0,5920213572
|1 LAZY / INR
₹0,6409536588
|1 LAZY / IDR
Rp121,9101444288
|1 LAZY / KRW
₩10,1591787024
|1 LAZY / PHP
₱0,4193453628
|1 LAZY / EGP
￡E.0,3701899656
|1 LAZY / BRL
R$0,0411983208
|1 LAZY / CAD
C$0,010039302
|1 LAZY / BDT
৳0,9064374228
|1 LAZY / NGN
₦11,476037664
|1 LAZY / UAH
₴0,3076488324
|1 LAZY / VES
Bs0,743652
|1 LAZY / PKR
Rs2,103047856
|1 LAZY / KZT
₸3,80377998
|1 LAZY / THB
฿0,2411663436
|1 LAZY / TWD
NT$0,2202697224
|1 LAZY / AED
د.إ0,0272920284
|1 LAZY / CHF
Fr0,0060235812
|1 LAZY / HKD
HK$0,0583023168
|1 LAZY / MAD
.د.م0,0678210624
|1 LAZY / MXN
$0,1409964192