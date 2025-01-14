KRAMPUS Fiyatı (KRAMPUS)
Bugün için canlı KRAMPUS (KRAMPUS) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 28.34K USD. KRAMPUS / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
KRAMPUS Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 48.27 USD
- Gün içindeki KRAMPUS fiyat değişimi +4.94%
- Dolaşımdaki arz: 993.19M USD.
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Gün içerisinde, KRAMPUS / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, KRAMPUS / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, KRAMPUS / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, KRAMPUS / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+4.94%
|30 Gün
|$ 0
|-56.45%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel KRAMPUS fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.81%
+4.94%
-15.86%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Trippin' Ape Tribe is a community-first PFP project on Solana, backed by strong and ownable branding, cheeky storytelling, innovative long-term utility, and a passionate community of free-thinking degens. 10,000 Apes have fallen under the trance of a mysterious yet charismatic leader, Chorles, but don’t worry… it's definitely not a cult. At some point in our inconsequential existence, we were just your ordinary apes: kickin it in trees, eating bananas and shit (just to be clear, no, I don’t mean we were eating shit). Everything changed when a bunch of spunions came to our island blaring strange sounds and strands of fire in the sky for something called Fire Festival 2. These strange beings seemed to be entranced, hypnotized by sonic beats. We observed from a distance and noticed the mood started to change. When their food and water went dry and their performers stopped showing up, these pompous savages began to devolve.
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