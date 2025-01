LaunchR (LCR) Nedir?

Empowering Multi-Chain Developers with First Mover Advantage LaunchR is a visionary bot for multi-chain developers, offering a bundling system that allows for cost-effective token acquisition by synchronizing token generation, pooling creation and initial purchase within the same block. Giving power back to serious development teams who desire long-term viability. LaunchR’s advanced bot functionalities include authority management and liquidity pool burn, ensuring total control of tokenomic planning.

LaunchR (LCR) Kaynağı Resmi Websitesi