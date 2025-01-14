Lion Cat Fiyatı (LCAT)
Bugün için canlı Lion Cat (LCAT) fiyatı, 0.03191256 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 9.84M USD. LCAT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Lion Cat Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 225.15K USD
- Gün içindeki Lion Cat fiyat değişimi -36.29%
- Dolaşımdaki arz: 308.25M USD.
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Gün içerisinde, Lion Cat / USD fiyat değişimi, $ -0.01818070808513246.
Son 30 gün içerisinde, Lion Cat / USD fiyat değişimi, $ -0.0074356647.
Son 60 gün içerisinde, Lion Cat / USD fiyat değişimi, $ -0.0082437354.
Son 90 gün içerisinde, Lion Cat / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.01818070808513246
|-36.29%
|30 Gün
|$ -0.0074356647
|-23.30%
|60 Gün
|$ -0.0082437354
|-25.83%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Lion Cat fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+1.43%
-36.29%
-28.19%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
LCAT (Lion CAT) is a community-driven meme coin on BNB chain bringing together crypto enthusiasts with a bold and adventurous spirit. Inspired by the strength of lions, LCAT aims to create a fun, engaging experience while building a dedicated community and reaching new heights in the crypto space! Destined for the Stars Now, with his ship nearly complete and his courage fully intact, Leo is ready. His sights are set on the Moon, and nothing will stand in his way. As he looks up at the night sky, his lion mane flowing in the gentle breeze, Leo knows that his destiny lies among the stars, Leo the Lion Cat is not just building a ship; he’s building a legacy. Soon, the world will know the tale of the cat who became a lion and roared his way to the Moon.
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|1 LCAT / AUD
A$0.0513792216
|1 LCAT / GBP
￡0.0258491736
|1 LCAT / EUR
€0.0309551832
|1 LCAT / USD
$0.03191256
|1 LCAT / MYR
RM0.1439256456
|1 LCAT / TRY
₺1.1322576288
|1 LCAT / JPY
¥5.024632572
|1 LCAT / RUB
₽3.2755051584
|1 LCAT / INR
₹2.7690528312
|1 LCAT / IDR
Rp523.1566376064
|1 LCAT / PHP
₱1.8710333928
|1 LCAT / EGP
￡E.1.609988652
|1 LCAT / BRL
R$0.1943474904
|1 LCAT / CAD
C$0.0456349608
|1 LCAT / BDT
৳3.878971668
|1 LCAT / NGN
₦49.4765947728
|1 LCAT / UAH
₴1.353092544
|1 LCAT / VES
Bs1.69136568
|1 LCAT / PKR
Rs8.894030472
|1 LCAT / KZT
₸16.9474841136
|1 LCAT / THB
฿1.1067275808
|1 LCAT / TWD
NT$1.0559866104
|1 LCAT / CHF
Fr0.0290404296
|1 LCAT / HKD
HK$0.2482797168
|1 LCAT / MAD
.د.م0.3219977304