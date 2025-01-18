Loomlay Fiyatı (LAY)
Bugün için canlı Loomlay (LAY) fiyatı, 0.067084 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 9.60M USD. LAY / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Loomlay Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.42M USD
- Gün içindeki Loomlay fiyat değişimi +26.56%
- Dolaşımdaki arz: 142.77M USD.
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Gün içerisinde, Loomlay / USD fiyat değişimi, $ +0.01407766.
Son 30 gün içerisinde, Loomlay / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Loomlay / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Loomlay / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.01407766
|+26.56%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Loomlay fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-2.00%
+26.56%
-38.11%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Loomlay enables you to create AI agents that combine multiple workflows, plugins, and AI models - all without writing code. Think of it as building a team of specialists working together seamlessly. Key Features: - No-code agent builder - Built-in ERC4337 wallets - Expandable plugin system - Cross-agent collaboration - Automated value distribution - Base network integration First, we want to give creators the tools to build and deploy networks of autonomous agents with no code. We will make it simple to create teams of agents that work together to solve complex challenges. Second, we will give creators true ownership of their innovations. Through tokenization, each agent becomes an asset that generates real value - one that can be owned, traded, and monetized. Third, we want to ensure creators earn from their work. Accruing fees from the agent's traded token, generating revenue through pay-as-you go services, or simply selling your agent on our platform.
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A$0.10800524
|1 LAY / GBP
￡0.05500888
|1 LAY / EUR
€0.06507148
|1 LAY / USD
$0.067084
|1 LAY / MYR
RM0.301878
|1 LAY / TRY
₺2.3848362
|1 LAY / JPY
¥10.47986248
|1 LAY / RUB
₽6.87611
|1 LAY / INR
₹5.80813272
|1 LAY / IDR
Rp1,099.73752896
|1 LAY / PHP
₱3.9277682
|1 LAY / EGP
￡E.3.3810336
|1 LAY / BRL
R$0.40719988
|1 LAY / CAD
C$0.09660096
|1 LAY / BDT
৳8.150706
|1 LAY / NGN
₦104.49205092
|1 LAY / UAH
₴2.82490724
|1 LAY / VES
Bs3.622536
|1 LAY / PKR
Rs18.70167752
|1 LAY / KZT
₸35.60684552
|1 LAY / THB
฿2.31171464
|1 LAY / TWD
NT$2.20639276
|1 LAY / CHF
Fr0.06104644
|1 LAY / HKD
HK$0.52191352
|1 LAY / MAD
.د.م0.67352336