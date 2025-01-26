Made In America Fiyatı (MIA)
Bugün için canlı Made In America (MIA) fiyatı, 0.00409061 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 4.14M USD. MIA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Made In America Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 2.67M USD
- Gün içindeki Made In America fiyat değişimi +54.91%
- Dolaşımdaki arz: 1.00B USD.
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Gün içerisinde, Made In America / USD fiyat değişimi, $ +0.00144992.
Son 30 gün içerisinde, Made In America / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Made In America / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Made In America / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00144992
|+54.91%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Made In America fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-2.12%
+54.91%
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Made in America (MIA) is a cryptocurrency token that embodies the strength, innovation, and pride of American craftsmanship. Designed to align with the “Made in America” ethos, MIA represents a movement that celebrates resilience, quality, and community-driven growth. With a rapidly growing user base, a strong and active community, and ambitious goals to redefine decentralized finance, MIA aims to become a leading token in the crypto space. Backed by a vision to unite the values of freedom, opportunity, and innovation, MIA is not just a token—it’s a symbol of American excellence in the digital age.
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|1 MIA / AUD
A$0.0064631638
|1 MIA / GBP
￡0.003272488
|1 MIA / EUR
€0.0038860795
|1 MIA / USD
$0.00409061
|1 MIA / MYR
RM0.0178759657
|1 MIA / TRY
₺0.1457893404
|1 MIA / JPY
¥0.63813516
|1 MIA / RUB
₽0.400061658
|1 MIA / INR
₹0.3525287698
|1 MIA / IDR
Rp65.9775714083
|1 MIA / PHP
₱0.2382780325
|1 MIA / EGP
￡E.0.2056758708
|1 MIA / BRL
R$0.0241755051
|1 MIA / CAD
C$0.0058495723
|1 MIA / BDT
৳0.4979090492
|1 MIA / NGN
₦6.3716568543
|1 MIA / UAH
₴0.1714783712
|1 MIA / VES
Bs0.22907416
|1 MIA / PKR
Rs1.1378440776
|1 MIA / KZT
₸2.1150908066
|1 MIA / THB
฿0.1372399655
|1 MIA / TWD
NT$0.1339265714
|1 MIA / CHF
Fr0.003681549
|1 MIA / HKD
HK$0.0318249458
|1 MIA / MAD
.د.م0.0407424756