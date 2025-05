Mantis (M) Nedir?

Mantis is a vertically integrated platform for cross-chain DeFAI. Feeless, MEV Resistant, Swaps with customizable and personal AI Agents to enable users to express what they want with the best possible results. With its proprietary DISE LLM at the core, Mantis enables personalized agents, advanced conditionality, and collaborative vault strategies, as well as Type & Trade interface for an abstracted trading experience on Solana, Ethereum, and cross-chain.

