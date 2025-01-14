Marie Rose AI Fiyatı (MARIE)
Bugün için canlı Marie Rose AI (MARIE) fiyatı, 0.00006886 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 68.86K USD. MARIE / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Marie Rose AI Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 2.94K USD
- Gün içindeki Marie Rose AI fiyat değişimi +1.58%
- Dolaşımdaki arz: 999.90M USD.
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Gün içerisinde, Marie Rose AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Marie Rose AI / USD fiyat değişimi, $ +0.0000411193.
Son 60 gün içerisinde, Marie Rose AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Marie Rose AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+1.58%
|30 Gün
|$ +0.0000411193
|+59.71%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Marie Rose AI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.06%
+1.58%
-55.33%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Marie Rose AI was made in fandom of Marie Rose, a playable character introduced in Dead or Alive 5 Ultimate. Marie Rose is a a Swedish fighter who serves as Helena Douglas's personal servant at DOATEC, she employs systema (Russian martial arts) as her fighting style. Despite her diminutive stature and youthful appearance, she's a highly skilled combatant who uses her opponents' strength against them through quick movements and technical throws. Her personality combines playfulness with professional dedication to her duties, and she's formed friendships with other fighters like Honoka while participating in the DOA tournaments to prove her combat abilities.
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|1 MARIE / AUD
A$0.0001108646
|1 MARIE / GBP
￡0.0000564652
|1 MARIE / EUR
€0.0000667942
|1 MARIE / USD
$0.00006886
|1 MARIE / MYR
RM0.00030987
|1 MARIE / TRY
₺0.0024438414
|1 MARIE / JPY
¥0.0108537132
|1 MARIE / RUB
₽0.0071091064
|1 MARIE / INR
₹0.0059584558
|1 MARIE / IDR
Rp1.1288522784
|1 MARIE / PHP
₱0.0040448364
|1 MARIE / EGP
￡E.0.0034732984
|1 MARIE / BRL
R$0.0004179802
|1 MARIE / CAD
C$0.0000984698
|1 MARIE / BDT
৳0.0083754418
|1 MARIE / NGN
₦0.1069251194
|1 MARIE / UAH
₴0.0029134666
|1 MARIE / VES
Bs0.00364958
|1 MARIE / PKR
Rs0.0192078084
|1 MARIE / KZT
₸0.0365495108
|1 MARIE / THB
฿0.0023921964
|1 MARIE / TWD
NT$0.0022730686
|1 MARIE / CHF
Fr0.0000626626
|1 MARIE / HKD
HK$0.0005357308
|1 MARIE / MAD
.د.م0.0006934202