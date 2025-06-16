Maximize AI Fiyatı (MAXI)
Bugün için canlı Maximize AI (MAXI) fiyatı, 0.00232217 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 196.09K USD. MAXI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Maximize AI Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Maximize AI fiyat değişimi -49.44%
- Dolaşımdaki arz: 85.00M USD.
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Gün içerisinde, Maximize AI / USD fiyat değişimi, $ -0.002271523481104792.
Son 30 gün içerisinde, Maximize AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Maximize AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Maximize AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.002271523481104792
|-49.44%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Maximize AI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+10.04%
-49.44%
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Maximize AI focuses on simplifying access to a variety of AI-based tools. We are building a centralized platform that incorporates the TAO Bittensor Subnet to empower developers and content creators. The platform works by integrating various AI frameworks and API libraries in one place. Key Features ✅ Multi-Model Integration: Integrates diverse AI models to effectively handle a wide range of tasks. ✅ Context-Aware Model Selection: The system automatically selects the most appropriate AI model based on the input type, complexity, and objective of a task. ✅ Flexible Architecture: Designed to be customizable for specific business needs and scalable across various use cases. ✅ Cross-Model Collaboration: Enables different AI models to work together and share information to improve the final results.
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|1 MAXI / VND
₫61.10790355
|1 MAXI / AUD
A$0.0035761418
|1 MAXI / GBP
￡0.0016951841
|1 MAXI / EUR
€0.0019970662
|1 MAXI / USD
$0.00232217
|1 MAXI / MYR
RM0.0098460008
|1 MAXI / TRY
₺0.0915863848
|1 MAXI / JPY
¥0.3350194659
|1 MAXI / RUB
₽0.1848679537
|1 MAXI / INR
₹0.2001478323
|1 MAXI / IDR
Rp38.0683545648
|1 MAXI / KRW
₩3.1723628804
|1 MAXI / PHP
₱0.1309471663
|1 MAXI / EGP
￡E.0.1155976226
|1 MAXI / BRL
R$0.0128648218
|1 MAXI / CAD
C$0.0031349295
|1 MAXI / BDT
৳0.2830493013
|1 MAXI / NGN
₦3.583572744
|1 MAXI / UAH
₴0.0960681729
|1 MAXI / VES
Bs0.232217
|1 MAXI / PKR
Rs0.656709676
|1 MAXI / KZT
₸1.187789955
|1 MAXI / THB
฿0.0753079731
|1 MAXI / TWD
NT$0.0687826754
|1 MAXI / AED
د.إ0.0085223639
|1 MAXI / CHF
Fr0.0018809577
|1 MAXI / HKD
HK$0.0182058128
|1 MAXI / MAD
.د.م0.0211781904
|1 MAXI / MXN
$0.0440283432