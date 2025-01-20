MOLLY ANALYTICS by Virtuals Fiyatı (MOLLY)
Bugün için canlı MOLLY ANALYTICS by Virtuals (MOLLY) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 350.05K USD. MOLLY / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
MOLLY ANALYTICS by Virtuals Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 13.65K USD
- Gün içindeki MOLLY ANALYTICS by Virtuals fiyat değişimi -35.35%
- Dolaşımdaki arz: 1.00B USD.
MEXC'deki MOLLY / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, MOLLY fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, MOLLY ANALYTICS by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ -0.000191447444653878.
Son 30 gün içerisinde, MOLLY ANALYTICS by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, MOLLY ANALYTICS by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, MOLLY ANALYTICS by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.000191447444653878
|-35.35%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel MOLLY ANALYTICS by Virtuals fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-5.22%
-35.35%
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Molly Analytics is a platform for project evaluation and portfolio management, designed to empower investors with insights and risk management tools. By leveraging AI agents, data intelligence, and advanced risk assessment technologies, the platform democratizes access to essential data, enabling both novice and experienced investors to make informed decisions. The platform utilizes a network of agents and worker nodes to aggregate data from diverse sources, including market and pricing data, X (formerly Twitter), Discord, and more. This comprehensive approach provides a holistic view of projects, enriched with sentiment analysis. Molly Analytics benchmarks and analyzes this data against other projects in the ecosystem, offering users actionable insights. Investors can interact with the platform through Discord and Telegram terminals, allowing them to query data and explore deeper insights seamlessly.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 MOLLY / AUD
A$--
|1 MOLLY / GBP
￡--
|1 MOLLY / EUR
€--
|1 MOLLY / USD
$--
|1 MOLLY / MYR
RM--
|1 MOLLY / TRY
₺--
|1 MOLLY / JPY
¥--
|1 MOLLY / RUB
₽--
|1 MOLLY / INR
₹--
|1 MOLLY / IDR
Rp--
|1 MOLLY / PHP
₱--
|1 MOLLY / EGP
￡E.--
|1 MOLLY / BRL
R$--
|1 MOLLY / CAD
C$--
|1 MOLLY / BDT
৳--
|1 MOLLY / NGN
₦--
|1 MOLLY / UAH
₴--
|1 MOLLY / VES
Bs--
|1 MOLLY / PKR
Rs--
|1 MOLLY / KZT
₸--
|1 MOLLY / THB
฿--
|1 MOLLY / TWD
NT$--
|1 MOLLY / CHF
Fr--
|1 MOLLY / HKD
HK$--
|1 MOLLY / MAD
.د.م--