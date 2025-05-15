MOONUT Fiyatı (MOONUT)
Bugün için canlı MOONUT (MOONUT) fiyatı, 0,00003158 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0,00 USD. MOONUT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
MOONUT Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki MOONUT fiyat değişimi -%24,09
- Dolaşımdaki arz: 0,00 USD.
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Gün içerisinde, MOONUT / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, MOONUT / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, MOONUT / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, MOONUT / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%24,09
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel MOONUT fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,14
-%24,09
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
$MOONUT: The Chunky Hero Charging Through the Crypto Jungle In a world full of paper-thin promises and recycled memes, it takes something bold, bizarre, and undeniably chunky to break through the noise. Meet $MOONUT — half hippo, half nut, and all unstoppable. He's not here to play by the rules. He's here to bulldoze them. With the brute strength of a river beast and the unpredictable madness of a cracked coconut, $MOONUT isn’t just another token. He’s a movement. A meme with muscle. A coin with character. Born from chaos and carved into crypto legend, $MOONUT is the embodiment of raw, unfiltered energy. Hippos are nature’s tanks — underestimated, aggressive, and impossible to ignore. Nuts are unpredictable — you never know what's inside until it's cracked. Put them together and you’ve got a creature no chart can contain, no trend can predict. That’s $MOONUT.
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|1 MOONUT / VND
₫0,80974278
|1 MOONUT / AUD
A$0,000048949
|1 MOONUT / GBP
￡0,000023685
|1 MOONUT / EUR
€0,0000281062
|1 MOONUT / USD
$0,00003158
|1 MOONUT / MYR
RM0,0001351624
|1 MOONUT / TRY
₺0,0012240408
|1 MOONUT / JPY
¥0,0046040482
|1 MOONUT / RUB
₽0,0025380846
|1 MOONUT / INR
₹0,0027054586
|1 MOONUT / IDR
Rp0,5177048352
|1 MOONUT / KRW
₩0,044044626
|1 MOONUT / PHP
₱0,0017618482
|1 MOONUT / EGP
￡E.0,0015922636
|1 MOONUT / BRL
R$0,0001777954
|1 MOONUT / CAD
C$0,0000438962
|1 MOONUT / BDT
৳0,0038297066
|1 MOONUT / NGN
₦0,050528
|1 MOONUT / UAH
₴0,0013093068
|1 MOONUT / VES
Bs0,00290536
|1 MOONUT / PKR
Rs0,0088730326
|1 MOONUT / KZT
₸0,0161203268
|1 MOONUT / THB
฿0,0010550878
|1 MOONUT / TWD
NT$0,0009530844
|1 MOONUT / AED
د.إ0,0001158986
|1 MOONUT / CHF
Fr0,0000262114
|1 MOONUT / HKD
HK$0,000246324
|1 MOONUT / MAD
.د.م0,0002946414
|1 MOONUT / MXN
$0,0006120204