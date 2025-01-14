MSQ Cycle Burn Fiyatı (BURN)
Bugün için canlı MSQ Cycle Burn (BURN) fiyatı, 0.066002 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 673.22K USD. BURN / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
MSQ Cycle Burn Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 5.28K USD
- Gün içindeki MSQ Cycle Burn fiyat değişimi -5.94%
- Dolaşımdaki arz: 10.20M USD.
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Gün içerisinde, MSQ Cycle Burn / USD fiyat değişimi, $ -0.00417361815952052.
Son 30 gün içerisinde, MSQ Cycle Burn / USD fiyat değişimi, $ -0.0427489277.
Son 60 gün içerisinde, MSQ Cycle Burn / USD fiyat değişimi, $ -0.0374138739.
Son 90 gün içerisinde, MSQ Cycle Burn / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.00417361815952052
|-5.94%
|30 Gün
|$ -0.0427489277
|-64.76%
|60 Gün
|$ -0.0374138739
|-56.68%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel MSQ Cycle Burn fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.31%
-5.94%
-38.20%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
MSQ.Burn started as a memecoin, allowing people to burn their ICP tokens to get a share in the BURN token on-chain mining pool. Then it evolved into a fair token distribution system, which utilizes proof of personhood systems and on-chain randomness to distribute some of the mined BURN tokens to lots of people with no respect to their financial commitment. And now the project is on its way to becoming the so-called "airdrop machine" - a tool, that would allow other projects to distribute their tokens among lots of unique BURN token mining pool members.
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|1 BURN / AUD
A$0.10626322
|1 BURN / GBP
￡0.05346162
|1 BURN / EUR
€0.06402194
|1 BURN / USD
$0.066002
|1 BURN / MYR
RM0.297009
|1 BURN / TRY
₺2.34175096
|1 BURN / JPY
¥10.40323524
|1 BURN / RUB
₽6.7817055
|1 BURN / INR
₹5.7157732
|1 BURN / IDR
Rp1,081.99982688
|1 BURN / PHP
₱3.8644171
|1 BURN / EGP
￡E.3.33376102
|1 BURN / BRL
R$0.40195218
|1 BURN / CAD
C$0.09438286
|1 BURN / BDT
৳7.97700172
|1 BURN / NGN
₦102.01203118
|1 BURN / UAH
₴2.7984848
|1 BURN / VES
Bs3.498106
|1 BURN / PKR
Rs18.3947574
|1 BURN / KZT
₸35.05102212
|1 BURN / THB
฿2.2869693
|1 BURN / TWD
NT$2.18334616
|1 BURN / CHF
Fr0.06006182
|1 BURN / HKD
HK$0.51349556
|1 BURN / MAD
.د.م0.6633201