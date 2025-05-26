Nash Smart Finance Fiyatı (NASF)
Bugün için canlı Nash Smart Finance (NASF) fiyatı, 0,00636787 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0,00 USD. NASF / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Nash Smart Finance Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Nash Smart Finance fiyat değişimi +%1,92
- Dolaşımdaki arz: 0,00 USD.
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Gün içerisinde, Nash Smart Finance / USD fiyat değişimi, $ +0,00012016.
Son 30 gün içerisinde, Nash Smart Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Nash Smart Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Nash Smart Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,00012016
|+%1,92
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Nash Smart Finance fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,25
+%1,92
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Nash Smart Finance is a DeFi ecosystem designed to transform crypto participation into a gamified, sustainable, and community-driven experience. It combines practical tools with real token utility, making decentralized finance more engaging and accessible. With features like multi-token farming, staking, and a self-managed treasury system, NSF empowers users to take active roles in their financial decisions while exploring innovative game-based incentives.
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